44-летняя певица Камалия, которая уже много лет замужем за бизнесменом Мохаммадом Захуром, показала, кем гордится

Камалия считается самой богатой певицей Украины, ведь уже много лет состоит в браке с олигархом, пишет Politeka.net. Сама артистка из простой семьи: отец - летчик, мать - работала в столовой летного училища. Также последняя продюсировала дочь до 2008 года.

Сейчас Камалия продолжает развивать карьеру, воспитывать дочерей, а также вести свой микроблог в Инстаграм. Часто артистка делится семейными снимками.

В новой публикации певица решила впервые показать еще одного члена семьи - своего двоюродного брата, который оказался намного младше нее.

"Горжусь моим братиком! Мой двоюродный брат @kirill_terletskii выборол «золото» в открытом чемпионате Черниговской области по дзюдо среди молодежи 🥇", - написала Камалия.

На грамоте написано, что Кирилл стал победителем среди юношей до 23 лет в весовой категории 100 килограммов.

Публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев.

"Мои поздравления!👏👏👏", "👏👏👏👍👍Поздравляю!!!🥇🥇👏", "Молодец", "Камалия поздравляю Вашего братика, пусть впереди будет, не один кубок.🔥🔥🔥👏👏👏", "Умничка❤️ желаю дальше ярких побед🥇🥇🥇", - написали пользователи сети.

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