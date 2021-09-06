Певица Камалия, которая уже много лет замужем за бизнесменом Мохаммадом Захуром, рассказала о знаменательном дне

Известная артистка рассказала в своем Инстаграм, что произошло в жизни ее семьи 6 сентября, пишет Politeka.net.

Звезда не скрывает, что много лет пыталась забеременеть. Она даже ездила на лечение в Нью-Йорк.

По словам артистки, у нее были диагностированы эндометриоз и аутоиммунный тиреоидит (болезнь щитовидной железы). В США певица делала операцию именно по удалению эндометриозных тканей.

Многолетняя борьба с болезнями принесла Камалии удачу - в итоге она стала мамой девочек Мирабеллы и Арабеллы в 2013 году.

В своем Инстаграм певица рассказала, что 6 сентября - для нее самый радостный день, ведь она стала мамой.

"Сегодня самый счастливый день в жизни, день, когда мы с Захуром стали родителями наших Арабеллы и Мирабеллы! Они дали нам свет надежды, интерес, новый смысл в нашей жизни! 8 лет любви, познания, детского смеха, обнимашек, абсолютного счастья❤️



Так как сегодня девчонки с одноклассниками заняты в школе допоздна, праздник состоится в воскресенье 12 сентября. Но, конечно же, в кругу семьи мы разрежем торт и задарим наших любимок подарками🎁🎂", - написала певица.

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