Украинская певица Камалия, которая замужем за миллионером Мохаммадом Захуром, поделилась кадрами с отдыха
Как пишет Politeka.net, Камалия вместе с мужем и дочками отдыхает в Турции, откуда делится яркими кадрами. На свежем видео звезда показала, как ее маленькие дочки развлекаются в отпуске. Они катались на водных подушках, рассекая волны. Она отметила, что муж не очень одобряет такие экстремальные забавы.
«Катание на плюшке. Даже не знаю, где наш капитан раздобыл «плюшку», но мы с девчонками безумно любим экстрим. Конечно же, наш папа очень волновался. А как вы относитесь к развлечениям на воде?», - подписала видео звезда.
В комментариях ей оставили массу отзывов и комплиментов.
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«Ух ты, экстремальные малышки!», «Круто, я хочу, но никак, что-то нигде не получается», «А плюшку Вам выбрали в цветах национального флага, капитан старался. Молодцы», «Крутой отдых», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Камалия показала себя и мужа-миллиардера в национальных одеждах: семейный кадр.
Еще Politeka писала, что Камалия показала, на что пошел муж-миллиардер, чтобы порадовать дочек: «Не узнала Захура!».
Также Politeka сообщала, что Камалия засветила «взрослые штучки» своих 7-летних дочерей: «Папе пора нервничать».