Українська співачка Камалія, яку називають найбагатшою в Україні через її чоловіка-мільярдера, показала, як проводить відпустку в Туреччині

Як передає Politeka.net, Камалія одружена з бізнесменом Мохаммадом Захуром з 2003 року. Пара виховує двох дочок. Співачка дуже часто проводить час з сім'єю, відпочиваючи в Україні та за кордоном.

Цього разу зоряне сімейство вирушило до Туреччини. Камалія поділилася кумедним кадром, на якому вона і її чоловік позували в піратських шапках з папугами. Поруч стояли красуні-доньки. Варто відзначити, що Мохаммад Захур виглядав дуже забавно в піратській шапці, враховуючи його статус. Втім, заради того, щоб порадувати дочок бізнесмен пішов і на такий крок.

"Наші піратські розваги в Туреччині", - підписала знімок зірка.

У коментарях парі залишили масу відгуків.

"Вааааай, які ви красиві", "моє серце радіє", "Вау..Я теж так розважалася в Туреччині", "не впізнала Захура! Думала, що фотограф з папугами. Дівчат хоч в кіно знімай!» ,- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Камалія показала, як провела час в Туреччині з сім'єю: "дуже шкідливо".

Як повідомляла Politeka, Камалія показала "дорослі штучки" 7-річних дочок: "татові пора нервувати".

Також Politeka писала, що Камалія показала себе і чоловіка-мільярдера в національних костюмах: фото.