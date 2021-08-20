Украинская певица Камалия, которую называют самой богатой в Украине из-за ее мужа-миллиардера, показала, как проводит отпуск в Турции

Как передает Politeka.net, Камалия замужем за бизнесменом Мохаммадом Захуром с 2003 года. Пара воспитывает двух дочерей. Певица очень часто проводит время с семьей, отдыхая в Украине и за границей.

В этот раз звездное семейство отправилось в Турцию. Камалия поделилась забавным кадром, на котором она и ее муж позировали в пиратских шапках с попугаями. Рядом стояли красавицы-дочки. Стоит отметить, что Мохаммад Захур выглядел очень забавно в пиратской шапке, учитывая его статус. Впрочем, ради того, чтобы порадовать дочек бизнесмен пошел и на такой шаг.

«Наши пиратские развлечения в Турции», - подписала снимок звезда.

В комментариях паре оставили массу отзывов.

«Вааааай, какие Вы красивые», «Мое сердце радуется», «Вау..Я тоже так развлекалась в Турции)», «Не узнала Захура! Думала, что фотограф с попугаями. Девушек хоть в кино снимай!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Камалия показала, как провела время в Турции с семьей: "Очень вредно".

Как сообщала Politeka, Камалия показала «взрослые штучки» 7-летних дочек: «Папе пора нервничать».

Также Politeka писала, что Камалия показала себя и мужа-миллиардера в национальных костюмах: фото.