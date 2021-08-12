Найбагатша співачка України Камалія показала, як прожила "маленьке життя" в Туреччині зі своїм чоловіком-мільярдером і маленькими дочками

Зірка поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. Цього літа Камалія разом зі своїм чоловіком Мохаммадом Захуром і дочками-близнючками Мірабеллою і Арабеллою вирушила на відпочинок до Туреччини. Не зупинили сімейство навіть катастрофічні пожежі, що охопили країни в останні тижні. Раніше Камалія вже розповідала шанувальникам, що до місця їх відпочинку вогонь не дійшов.

У новій публікації співачка вирішила показати яскраві моменти своєї відпустки з сім'єю. На милих фото сімейство позувало на тлі пам'ятника восьминогу, на борту яхти, а також на причалі. Дочки співачки також встигли сфотографуватися з екзотичним папугою.

"Літо - маленьке життя", - підписала свою публікацію Камалія.

Шанувальники співачки тут же відреагували на її пост. При цьому люди помітили, що на фото шкіра зірки виглядає «згорілою» під жарким сонцем.

"Красива сім'я", "так! Літо чудова пора року!", "Треба мазати сонцезахисний крем / спрей згоряти дуже шкідливо", "чарівний відпочинок у чарівної сім'ї", "шикарний вигляд", - пишуть люди.

Нагадаємо, найбагатшу співачку України зняли в Туреччині на власній величезній яхті.

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