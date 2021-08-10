Известная певица Камалия, которую называют самой богатой в Украине, показала дорогие развлечения на курорте

Популярная певица и эффектная артистка решила показать в Инстаграм, как проводит время в компании близких и вовсю наслаждается отпуском на дорогой яхте. В солнечную погоду звезда повеселилась на яхте вместе с детьми и близкой подругой.

Как оказалось, Камалия решила отдохнуть в компании известного украинского дизайнера и сооснователя популярного бренда свадебной моды. Вместе с Елена Бернацкой артистка показала невероятные пейзажи и засветила фигуру в довольно ярком бикини.

Отметим, ранее Камалия также показала, что с ними в компании отдыхает и супруг Елены, а также дети, которые во всю изучали невероятную красоту, что их окружала.

Напомним, что Камалию называют самой богатой украинской певицей, ведь она замужем за пакистанским миллиардером. Красотка стала победительницей "Мисс мира", а сейчас занимается творчеством и воспитанием дочерей.

Напомним, самая богатая певица Украины Камалия прижалась к своему любимцу, растрогав сеть

А еще Politeka писала, что самая богатая певица Украины сама поделилась о другом источнике заработка

Также Politeka сообщала, что самая богатая певица Украины Камалия засветилась в свежем образе рядом с молодым красавцем