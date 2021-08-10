Известная певица Камалия, которую называют самой богатой в Украине, показала дорогие развлечения на курорте
Популярная певица и эффектная артистка решила показать в Инстаграм, как проводит время в компании близких и вовсю наслаждается отпуском на дорогой яхте. В солнечную погоду звезда повеселилась на яхте вместе с детьми и близкой подругой.
Как оказалось, Камалия решила отдохнуть в компании известного украинского дизайнера и сооснователя популярного бренда свадебной моды. Вместе с Елена Бернацкой артистка показала невероятные пейзажи и засветила фигуру в довольно ярком бикини.
Экс-муж Ани Лорак Мурат неожиданно обнародовал кадры со свадьбы: "Счастья молодым!"
Ушла из жизни звезда «Москва слезам не верит» и «Папиных дочек»: подробности трагедии
Под Харьковом автобус с отдыхающими попал в аварию: "у водителя оторвало..."
Астафьеву на отдыхе неожиданно раздели, показав декольте крупным планом: "Леш, я отдыхаю!"
Жена "Холостяка" Добрынина рассказала о проблемах с новорожденным сыном: "У него начинает все болеть"
Отметим, ранее Камалия также показала, что с ними в компании отдыхает и супруг Елены, а также дети, которые во всю изучали невероятную красоту, что их окружала.
Напомним, что Камалию называют самой богатой украинской певицей, ведь она замужем за пакистанским миллиардером. Красотка стала победительницей "Мисс мира", а сейчас занимается творчеством и воспитанием дочерей.
Напомним, самая богатая певица Украины Камалия прижалась к своему любимцу, растрогав сеть
А еще Politeka писала, что самая богатая певица Украины сама поделилась о другом источнике заработка
Также Politeka сообщала, что самая богатая певица Украины Камалия засветилась в свежем образе рядом с молодым красавцем