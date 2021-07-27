Зарабатывает не только на сцене

Известная украинская певица Камалия рассказала о том, чем зарабатывает помимо пения

Как известно, Камалию называют самой богатой певицей Украины. Многие связывают это с мужем артистки – миллиардером Мохаммадом Захуром, однако и сама звезда может похвастаться неплохим заработком. Помимо своей карьеры певицы Камалия является еще и бизнес-вумен: недавно она открыла собственный ресторан с караоке. Об этой сфере своей деятельности Камалия рассказала в сюжете телеканала «Україна», отрывком которого певица поделилась в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На кадрах певица демонстрирует свое заведение и рассказывает о том, каким его задумывала.

«Я очень хочу, чтобы это место было очень тусовочным. Ну я же певица! Я люблю петь в караоке, и моя семья любит петь в караоке», - призналась Камалия.

Дизайн и меню для ресторана певица придумала сама. Она рассказала, что сейчас в ее заведении проходит перестройка, с которой ей помогают друзья-рестораторы.

«Они мне советуют, помогают, чтобы правильно все работало», - отметила Камалия.

В свою очередь, маркетологи утверждают, что благодаря своей известности звезды имеют все шансы зарабатывать на подобном бизнесе миллионы или даже миллиарды.

Напомним, самая богатая певица Украины Камалия появилась в новом имидже рядом с молодым красавцем.

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