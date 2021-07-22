Известная украинская исполнительница Камалия, которую называют самой богатой певицей Украины, показалась в компании завидного красавчика

Как пишет Politeka.net, Камалию называют самой богатой певицей Украины, так как красотка вышла замуж за украинского миллиардера с пакистанскими корнями. Пара воспитывает двоих дочерей-близняшек, при этом певица успевает заниматься творчеством. Не забывает Камалия и о социальных сетях, где делится всем интересным со своими преданными фанатами.

На новом фото Камалия показалась в платье и с ленточкой "Мисс мира". На голове у девушки можно увидеть корону, а в руках букет шикарных роз. Рядом стоял Дмитрий Коляденко, бывший муж Ирины Билык. Красавчик был в шляпе, а в руках держал микрофон.

"Дорогой человек-праздник @kolyadenkodima_official с Днём рождения! Будь всегда здоров! Уверена, что в твоём саквояже найдётся с избытком чудесных эмоций не только для окружающих, но и для тебя самого! Обожаю тебя", - написала Камалия.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Мисс Мира?", "С юбилеем, Дима. Будь здоров и счастлив", "Присоединяюсь к поздравлениям".

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