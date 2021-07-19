Исполнительница Камалия, которую называют самой богатой певицей Украины, показала своего отца

Как пишет Politeka.net, Камалию называют самой богатой певицей, так как девушка замужем за пакистанским миллиардером. Красотка воспитывает детей, занимается творчеством и активно развивает Инстаграм, где делится самым интересным.

На новых фото красотка показалась в компании своего отца. У Виктора (так зовут мужчину), сегодня день рождения. На других кадрах можно увидеть его в молодости, а также маму Камалии, на которую похожа очень певица.

"Мой дорогой папочка, наш любимый дедушка Витя сегодня празднует День рождения. Папуля, поздравляем тебя! Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, быть всегда в строю, ведь ты - настоящий полковник!

А ещё наш дедуля настоящий рыбак. Посмотрите(листайте) какого сомика поймал прямо возле нашего дома. Пусть на твою удочку ловится только крупная рыба", - написала Камалия.

Фанаты поставили более 2 тысяч раз и написали комментарии:

"Вы очень похожи на свою бабушку. Такая же красивая", "Камалия, Вы ,похожи на свою бабушку", "С Днём рождения папу! Крепкого здоровья!", "Мои искренние поздравления Анатольевичу))) Многая лета в здравии и окружении близких)))".

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