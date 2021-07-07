Певица Камалия, которая является женой бизнесмена-миллионера Мохаммада Захура, показала своих дочек на отдыхе
Как пишет Politeka.net, Камалия продолжает наслаждаться отдыхом в Украине, показывая поклонникам свои развлечения. В этот раз артистка показала, как ее дочки, Мирабелла и Арабелла, спускаются с тарзанки. По словам певицы, девочки первый раз пробовали такое экстремальное развлечение. Им очень понравилось, поэтому они потребовали продолжения.
«Отгадайте, что это за местность? Как же прекрасно отдыхать в Украине с родными», - поделилась своими впечатлениями красотка.
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В комментариях артистке оставили массу комплиментов. Кроме этого, поклонники стали угадывать, где же отдыхает звезда.
«Это Голубые озёра. Черниговская область», «Дальнее озеро на Голубых озерах», «Хорошей погоды и настроения!», «Камалия, Вы очень добрая и прекрасная! Обожаю Вас!», «Девочки смелые, умнички», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Камалия в прозрачном наряде удивила видом около барной стойки: "Шальная императрица".
Как сообщала Politeka, Камалия показала, как соревнуются ее дочери-близняшки: "Все в мамулю".
Также Politeka писала, что Камалия поведала о "битве" с мужем-миллиардером, кадры: "Не подведите меня!".