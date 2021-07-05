Відома українська співачка Камалія показала успіхи своєї дочки Мірабелли, яка росте справжньою артисткою
Камалію часто називають найбагатшою співачкою України. Як відомо, виконавиця одружена з Британсько-українським підприємцем пакистанського походження Мохаммадом Захуром. З урахуванням того, що її чоловік – доларовий мільйонер, сімейний стан співачки дійсно вражає.
Камалія з чоловіком виховують 7-річних дівчаток-близнят-Мірабеллу і Арабеллу. Дівчатка живуть в розкішному сімейному особняку, їздять з батьками на відпочинок і можуть ні в чому собі не відмовляти. Однак, їх батьки не забувають про виховання і розвитку різних навичок у дітей. Раніше Камалія вже показувала, як Арабелла грає на фортепіано.
Як пише Politeka.net, на цей раз співачка показала в Instagram і успіхи своєї другої дочки. Так, на новому відео Мірабелла в милій сукні вчиться грі на музичному інструменті. В кінці свого імпровізованого виступу дівчинка щасливо посміхається.
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"Мірабелла намагається не відставати від сестрички і теж вчиться грати на фортепіано", - підписала кадри Камалія.
Її шанувальники тут же почали коментувати публікацію.
"Дуже талановиті дівчатка! Всі в мамулю!", "Дівчатка супер одна мамина інша татова копирочка", "яка посидючість", "Класні дівчата", - пишуть люди.
Нагадаємо, дочка найбагатшої співачки України здивувала своїм талантом і скромністю.
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