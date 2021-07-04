Известная украинская певица Камалия, которую называют самой богатой певицей в Украине, показала талант дочери
Как пишет Politeka.net, Камалию называют самой богатой украинской певицей, ведь красотка вышла замуж за пакистанского миллиардера Мохаммада Захура. У пары есть две дочери - Мирабелла и Арабелла. Красотка решила показать в Инстаграм, как Арабелла умеет играть на синтезаторе.
На кадрах девочка сидела за инструментом, полностью сконцентрировавшись на игре. Малышке даже немножко помогли, а в конце девушка застеснялась перед камерой.
"Арабелла - учимся играть Фрэнка Синатру "Strangers in the night", - написала Камалия под кадрами.
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Фанаты посмотрели ролик более тысячи раз и написали комментарии:
"Какая умница малышка", "Чудные девочки у Вас Камалия!Пусть будут здоровы и счастливы!", "Умничка", "Умничка, мурашки по коже".
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