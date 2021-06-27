Известная певица Камалия впечатлила неожиданным талантом

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка похвасталась, что приняла участие в соревнованиях по верховой езде. На фото Камалия предстала на лошади в полном обмундировании.

«Дорогие, поздравляю всех, кто молод душой с Днём молодёжи! И благодарю вас за поддержку на соревнованиях, всех, кто приехал, позвонил, написал доброе слово в соц. Сетях. В эту выездку я дебютировала сложные схемы вместе с мастерами спорта и кандидатами в мастера. Так что для первого старта наездила на неплохой результат, но, конечно же, есть к чему стремиться, тем более, что следующие соревнования уже через месяц!», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов и поздравлений.

«Вы молодчинка. Так стремиться жить могут только лучшие», «Камалия-красотка!», «Это огонь. Успехов», «Молодец», «Вы очень милая и позитивная», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Камалия не сдержала чувств после похорон Чапкиса: «Жаль, что на Земле не живут вечно».

Как сообщала Politeka, Камалия рядом с мускулистым красавцем пожаловалась на невезение: "Так и знала!".

Также Politeka писала, что Камалия публично обратилась к мужу-миллиардеру: «Захур, сколько же…».