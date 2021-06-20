Відома співачка Камалія поділилася сімейним фото і звернулася до чоловіка

Дружина мільярдера Мохаммада Захура, яку називають найбагатшою співачкою України, опублікувала новий пост на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

"Сьогодні чудовий день, в якому поєдналися три великих свята! Вітаю всіх православних християн зі святом Святої Трійці! Вітаю "людей в білих халатах" з професійним святом! Думаю, весь світ зрозумів наскільки важлива ваша робота. Нехай зміни будуть легкими, а зарплата гідною вашої праці! І звичайно ж вітаю з» професійним святом "всіх тат", - написала артистка.

Камалія показав фото чоловіка з доньками Арабеллою і Мірабеллою.

"І ми з дівчатами вітаємо найкращого тата на світі! Захур, скільки ж тепла, доброти, любові в твоєму серці. Будь завжди здоровий, наш улюблений Татусь», - написала співачка.

Фолловери дякують Камалію за побажання і також вітають.

"Камалія, і Вас зі святом, і всю Вашу сім'ю, будьте щасливі і здорові", " татові здоров'я і залишатися завжди такими ж для своїх дівчаток! І всіх зі святом Святої Трійці!", "Красива сім'я! Добра і миру", - пишуть в коментарях.

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