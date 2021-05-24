Певица Камалия, которая замужем за миллиардером Мохаммадом Захуром, до сих пор принимает поздравления с днем рождения

Звезда, отметив 44-летие в кругу семьи и близких, спустя несколько дней увиделась на репетиции со своими музыкантами, которые сделали ей приятный сюрприз. Соответствующие кадры опубликованы в Инстаграм-блоге певицы, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Один из музыкантов закружил Камалию в танце, вручив ей пышный букет цветов. В это время другие играли на инструментах всем известную мелодию и пели «Happy Birthday to You».

Далее Камалия по очереди обняла и поцеловала каждого, получив от барабанщика дополнительный презент, который сильной ее взволновал. Это оказались барабанные палочки. Оказывается, певица обладает еще одним талантом, который до этого не показывала на публике.

Камалия спросила у коллег, можно ли ей сесть за установку, чтобы опробовать подарок.

"Все можно, если 18 есть", - пошутили те, развеселив именниницу.

Звезда усердно начала барабанить, кайфуя от процесса.

"День рождения продолжается) А вот как меня поздравили с Днём рождения мои любимые музыканты) Спасибо огромное!❤️", - подписала она кадры.

Пользователи обсудили увиденное в комментариях:

"Здорово, круто, каждый раз удивляюсь твоим талантом"

"Поздравляю с днём рождения желаю всего самого наилучшего😍"

"Супер!!!!🔥"

"Молодцы! Музыканты - круто всё сделали!!!"

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