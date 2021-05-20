Известная украинская певица Камалия, жена пакистанского миллиардера, показала себя и семью в праздничной одежде
Как пишет Politeka.net, Камалию прозвали самой богатой певицей украины, так как красотка вышла замуж за за пакистанского миллиардера Мохаммада Захура. Пара воспитывает двоих детей, но красотка не забывает и о карьере артистки, а также активно ведет в социальных сетях личный блог.
На новом фото, которое певица опубликова в Инстаграм, позировало все семейство. Мохаммад был в пиджаке и с вышиванкой, Камалия в платье с поясом, а дочери в юбках и вышитых блузах. Все позировали у цветущих деревьев и улыбались.
"С Днем вышиванки. Пусть жизнь будет вышита только красивыми цветами", - написала Камалия.
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Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:
"Красавицы и красавец, супер", "С праздником! Какая Вы настоящая, простая и приятная!", "Какие красивые", "Класс, красивая семья", "Счастья вашей семье", "Очень красивая семья, счастья, любви, здоровья всем близким", "Очень красивая интернациональная семья. Как в украинской вышиванке, так и в пакистанской одежде очень красиво", "Любуемся вами. Очень красивые", "Очень взаимно поздравляю".
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