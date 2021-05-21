Певица Камалия, которая замужем за миллиардером Мохаммадом Захуром, не сдержала эмоций

Как передает Politeka.net, 44-летняя звезда опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, в котором похвасталась своими наградами, а заодно и школьными успехами семилетних дочерей-близняшек Мирабеллы и Арабеллы (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Блондинка рассказала об "урожайном дне": ее заслуги отметили на "Песне года", а вот дочери привезли домой первое и второе места со школьной олимпиады по украинскому языку.

"Арабелла и Мирабелла порадовали успехами в школе! Сегодня не только я принесла награду домой, но и мои доченьки порадовали меня, заняв 1 место Мирабелла, и 2 место Арабелла, в школьной олимпиаде по украинскому языку!) Я счастлива 😊!", - говорится в подписи.

Певица разложила полученные награды, показав их крупным планом, и отметила, что больше радуется за детей, чем за себя.

Во время съемки Камалия засветила интерьер своего роскошного дома. Звезда прошлась по холлу, выполненному в золотистых тонах с вычурными узорами в востосточном стиле. На потолке кирпичного оттенка красовались необычные круглые люстры, а на стенах висело множество картин. В частности, в кадр попал огромный портрет, где она со своим возлюбленным. Также можно заметить изобилие колонн, являющихся частью декора.

Отметим, трехэтажный особняк обошелся паре в 5 миллионов долларов. Интерьер семейного гнездышка Захуров действительно выполнен "по-богатому": дорогой мрамор, позолота, росписи на стенах, предметы антиквариата, живописи. На территории особняка есть конюшня, собственный бассейн и даже тренажерный зал.

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