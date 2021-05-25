Известная украинская певица Камалия показала себя с мужем и детьми в процессе готовки

Звезда, которую называют самой богатой певицей Украины, вместе со своей семье посетила новое шоу «Твій день» на телеканале «1+1». В своем Инстаграм она поделилась кадрами со съемок, пишет Politeka.net.

На шоу семейству довелось продемонстрировать свои кулинарные таланты. На фото Камалия и ее муж, миллиардер Мохаммад Захур, одеты в фартуки. Рядом с ними позируют их дочери-близняшки – Мирабелла и Арабелла. Семья выглядит очень дружной.

На одном из кадров также можно увидеть, как Камалия занимается готовкой одного из блюд.

В подписи к фото она отметила, что они с семьей побывали на съемках новой передачи.

«Очень душевно», - добавила певица.

Ее поклонники тут же отреагировали на пост.

«Как солнышко. Тёплое, яркое и весёлое», «Какие все красивые и счастливые! Ооо, Вы готовили Вашу фирменную Окрошку. Уверенна получилось безумно вкусно! Молодцы!», «Вы публичные люди, много снимаетесь, принимаете участие в различных программах. Приучайте своих девочек к этикету, уже пора им вести себя достойно и соответствовать положению. Не пускайте всё на самотек», - пишут люди.

Напомним, самую богатую певицу Украины на людях закружил красавчик, и это не муж: "Все можно, если...".

Как сообщала Politeka, самая богатая певица Украины решила изменить имидж, свежее фото: "Вы лучшая!".

Также Politeka писала, что самая богатая певица Украины, засветив свои хоромы, получила по заслугам: "Счастлива!".