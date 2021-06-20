Известная певица Камалия поделилась семейным фото и обратилась к мужу

Жена миллиардера Мохаммада Захура, которую называют самой богатой певицей Украины, опубликовала новый пост на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

«Сегодня чудесный день, в котором соединились три великих праздника! Поздравляю всех православных христиан с праздником святой Троицы! Поздравляю «людей в белых халатах» с профессиональным праздником! Думаю, весь мир понял насколько важна ваша работа. Пускай смены будут легкими, а зарплата достойной вашего труда! И конечно же поздравляю с «профессиональным праздником» всех пап», - написала артистка.

Камалия показал фото мужа с дочками Арабеллой и Мирабеллой.

«И мы с девчонками поздравляем самого лучшего папу на свете! Захур, сколько же тепла, доброты, любви в твоем сердце. Будь всегда здоров, наш любимый папуля», - написала певица.

Фолловеры благодарят Камалию за пожелания и также поздравляют.

«Камалия, и Вас с с Праздником, и всю Вашу семью, будьте счастливы и здоровые», «Папуле здоровья и оставаться всегда такими же для своих девочек! И всех с праздником святой Троицы!», «Красивая семья! Добра и мира», - пишут в комментариях.

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