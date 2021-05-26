Известная украинская певица Камалия показала роскошный образ и засветилась в компании Михаила Поплавского и Дзидзьо

Звезда, которую называют самой богатой певицей Украины, поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net. В нем Камалия показала свои образы, которые она подобрала для посещения Национальной музыкальной премии «Українська пісня року», где она стала обладательницей одной из наград.

Так, на сцене певица выступала в роскошном желтом платье с пушной асимметричной юбкой, демонстрирующей ее ноги, и глубоким декольте до самого живота, украшенным рюшами.

Кроме того, Камалия позировала на общем фото с Михаилом Поплавским, Дзидзьо и Геной Витером. На этом снимке певице предстала уже в длинном синем платье в обтяжку.

Поклонники Камалии отметились в комментариях с поздравлениями.

«Поздравляю от чистого сердца», «Поздравляю!», - писали люди.

Ранее мы писали, что Камалия вместе со своей семье посетила новое шоу «Твій день» на телеканале «1+1». В своем Инстаграм она поделилась кадрами со съемок.

На шоу семейству довелось продемонстрировать свои кулинарные таланты. На опубликованных снимках Камалия и ее муж, миллиардер Мохаммад Захур, были одеты в фартуки. Рядом с ними были их дочери-близняшки – Мирабелла и Арабелла.

Напомним, самую богатую певицу Украины на людях закружил красавчик, и это не муж: "Все можно, если...".

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