Известная украинская певица Камалия показала роскошный образ и засветилась в компании Михаила Поплавского и Дзидзьо
Звезда, которую называют самой богатой певицей Украины, поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net. В нем Камалия показала свои образы, которые она подобрала для посещения Национальной музыкальной премии «Українська пісня року», где она стала обладательницей одной из наград.
Так, на сцене певица выступала в роскошном желтом платье с пушной асимметричной юбкой, демонстрирующей ее ноги, и глубоким декольте до самого живота, украшенным рюшами.
Кроме того, Камалия позировала на общем фото с Михаилом Поплавским, Дзидзьо и Геной Витером. На этом снимке певице предстала уже в длинном синем платье в обтяжку.
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Поклонники Камалии отметились в комментариях с поздравлениями.
«Поздравляю от чистого сердца», «Поздравляю!», - писали люди.
Ранее мы писали, что Камалия вместе со своей семье посетила новое шоу «Твій день» на телеканале «1+1». В своем Инстаграм она поделилась кадрами со съемок.
На шоу семейству довелось продемонстрировать свои кулинарные таланты. На опубликованных снимках Камалия и ее муж, миллиардер Мохаммад Захур, были одеты в фартуки. Рядом с ними были их дочери-близняшки – Мирабелла и Арабелла.
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