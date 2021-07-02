Популярная артистка Камалия, которую прозвали самой богатой певицей Украины, показала себя у бара

Как пишет Politeka.net, Камалия называют самой богатой певицей Украины, так как красотка вышла замуж за пакистанского миллиардера. Красотка активно занимается творчеством, а также развивает социальные сети, делясь там самым интересным.

На новом фото Камалия показалась в стильном наряде с прозрачной верхней частью. Красотка сидела у барной стойки, пока ее снимал оператор.

"Желаю чудесно провести вечер пятницы и конечно же хороших выходных!

Я сегодня вечером #танцую, а вы?", - написала Камалия под фото.

Фанаты поставили более 500 лайков и написали комментарии:

"Вам очень красиво со своими волосами", "Шикарно-чудесно -обворожительно привлекательная женщина! Чудесного Вам вечера!", "Вау) Приятно смотреть на красивых женщин!", "Шальная императрица", "Вот это красота", "Невероятно красивая".

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