Популярная артистка Камалия, которую прозвали самой богатой певицей Украины, показала себя у бара
Как пишет Politeka.net, Камалия называют самой богатой певицей Украины, так как красотка вышла замуж за пакистанского миллиардера. Красотка активно занимается творчеством, а также развивает социальные сети, делясь там самым интересным.
На новом фото Камалия показалась в стильном наряде с прозрачной верхней частью. Красотка сидела у барной стойки, пока ее снимал оператор.
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Я сегодня вечером #танцую, а вы?", - написала Камалия под фото.
Фанаты поставили более 500 лайков и написали комментарии:
"Вам очень красиво со своими волосами", "Шикарно-чудесно -обворожительно привлекательная женщина! Чудесного Вам вечера!", "Вау) Приятно смотреть на красивых женщин!", "Шальная императрица", "Вот это красота", "Невероятно красивая".
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