Певица Камалия, которая уже много лет замужем за бизнесменом Мохаммадом Захуром, обратилась к украинской сборной

Артистка уже много лет замужем за бизнесменом Мохаммадом Захуром, который занимается недвижимостью, пишет Politeka.net. Камалия часто рассказывает о своей жизни в Инстаграм, в котором насчитывается 211 тысяч подписчиков.

В новом видео певица рассказала, за кого будет болеть во время матча "Украина - Англия", который состоится третьего июля в 22.00. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Звезда позировала в машине, надев розовую майку, очки и кепку.

"Битва у меня с мужем, так как вы все знаете, что он англичанин пакистанского происхождения, и естественно он будет поддерживать свою команду. Ребята, не подведите меня! Очень хочется, чтобы выиграла Украина! Я верю в вас, я болею за вас, за вас болеет вся-вся Украина. Держим кулачки. Бойцовского настроения вам, силы духа, веры в победу!", - заявила исполнительница.

"Украина, вперед! Поддержим нашу сборную 🇺🇦⚽️", - написала Камалия.

За полчаса публикация собрала более 1,5 тысячи просмотров.

"Слава Украине!💛💙", "👏👏👏👏", "👏👏👏", "👏👏👏🔥🔥🔥", - написали пользователи сети.

Отметим, матч с украинской сборной пройдет в Риме.

Напомним, самая богатая певица Украины в прозрачном наряде впечатлила видом у барной стойки.

Также Politeka сообщала, что самая богатая певица Украины в полном обмундировании впечатлила талантами на лошади