Известная украинская певица Камалия показала успехи своей дочери Мирабеллы, которая растет настоящей артисткой
Камалию часто называют самой богатой певицей Украины. Как известно, исполнительница замужем за британско-украинским предпринимателем пакистанского происхождения Мохаммадом Захуром. С учетом того, что ее муж – долларовый миллионер, семейное состояние певицы действительно впечатляет.
Камалия с мужем воспитывают 7-летних девочек-близняшек – Мирабеллу и Арабеллу. Девочки живут в роскошном семейном особняке, ездят с родителями на отдых и могут ни в чем себе не отказывать. Однако, их родители не забывают о воспитании и развитии разных навыков у детей. Ранее Камалия уже показывала, как Арабелла играет на фортепиано.
Как пишет Politeka.net, на этот раз певица показала в Инстаграм и успехи своей второй дочери. Так, на новом видео Мирабелла в милом платье учится игре на музыкальном инструменте. В конце своего импровизированного выступления девочка счастливо улыбается.
Сын Наташи Королевой и Тарзана опозорился с хитом Макса Барских: "Еще один клоун"
Жена продюсера "Квартал 95" показала, в чем спасается от летней жары: "Безумно легкий..."
Грозы накроют всю Украину, а зной резко пойдет на спад: что приготовила погода на начало недели
Горбунов собрал Потапа и других звездных соседей у себя дома: «Что-то не густо на столе, не по-украински»
Полякова впервые за долгое время показала мужа, который старше ее на 22 года: "Встречали на двухэтажном катере"
«Мирабелла пытается не отставать от сестрички и тоже учится играть на фортепиано», - подписала кадры Камалия.
Ее поклонники тут же принялись комментировать публикацию.
«Очень талантливые девочки! Все в мамулю!», «Девочки супер одна мамина другая папина копирочка», «Какая усидчивость», «Классные девчонки», - пишут люди.
Напомним, дочь самой богатой певицы Украины удивила своим талантом и скромностью.
Как сообщала Politeka, самая богатая певица Украины рассказала о "битве" с мужем-миллиардером, видео.
Также Politeka писала, что самая богатая певица Украины в прозрачном наряде впечатлила видом у барной стойки.