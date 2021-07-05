Известная украинская певица Камалия показала успехи своей дочери Мирабеллы, которая растет настоящей артисткой

Камалию часто называют самой богатой певицей Украины. Как известно, исполнительница замужем за британско-украинским предпринимателем пакистанского происхождения Мохаммадом Захуром. С учетом того, что ее муж – долларовый миллионер, семейное состояние певицы действительно впечатляет.

Камалия с мужем воспитывают 7-летних девочек-близняшек – Мирабеллу и Арабеллу. Девочки живут в роскошном семейном особняке, ездят с родителями на отдых и могут ни в чем себе не отказывать. Однако, их родители не забывают о воспитании и развитии разных навыков у детей. Ранее Камалия уже показывала, как Арабелла играет на фортепиано.

Как пишет Politeka.net, на этот раз певица показала в Инстаграм и успехи своей второй дочери. Так, на новом видео Мирабелла в милом платье учится игре на музыкальном инструменте. В конце своего импровизированного выступления девочка счастливо улыбается.

«Мирабелла пытается не отставать от сестрички и тоже учится играть на фортепиано», - подписала кадры Камалия.

Ее поклонники тут же принялись комментировать публикацию.

«Очень талантливые девочки! Все в мамулю!», «Девочки супер одна мамина другая папина копирочка», «Какая усидчивость», «Классные девчонки», - пишут люди.

Напомним, дочь самой богатой певицы Украины удивила своим талантом и скромностью.

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