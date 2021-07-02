Відома співачка Камалія, яку прозвали найбагатшою співачкою України, показала себе біля бару

Як пише Politeka.net, Камалія називають найбагатшою співачкою України, так як красуня вийшла заміж за пакистанського мільярдера. Красуня активно займається творчістю, а також розвиває соціальні мережі, ділячись там найцікавішим.

На новому фото Камалія здалася в стильному вбранні з прозорою верхньою частиною. Красуня сиділа біля барної стійки, поки її знімав оператор.

"Бажаю чудово провести вечір п'ятниці і звичайно ж хороших вихідних!

Я сьогодні ввечері # танцюю, а ви?",- написала Камалія під фото.

Фанати поставили понад 500 лайків і написали коментарі:

"Вам дуже красиво зі своїм волоссям", " Шикарно-чудово-чарівно приваблива жінка! Чудесного вам вечора!", "Вау) приємно дивитися на красивих жінок!", "Шалена імператриця", "Ось це краса", "неймовірно красива".

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