Співачка Камалія, яка вже багато років одружена з бізнесменом Мохаммадом Захуром, звернулася до української збірної

Артистка вже багато років заміжня за бізнесменом Мохаммадом Захуром, який займається нерухомістю, пише Politeka.net. Камалія часто розповідає про своє життя в Instagram, в якому налічується 211 тисяч підписників.

У новому відео співачка розповіла, за кого вболіватиме під час матчу "Україна - Англія", який відбудеться третього липня о 22.00. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Зірка позувала в машині, надівши рожеву майку, окуляри і кепку.

"Битва у мене з чоловіком, так як ви всі знаєте, що він англієць пакистанського походження, і авжеж він буде підтримувати свою команду. Хлопці, не підведіть мене! Дуже хочеться, щоб виграла Україна! Я вірю в вас, Я вболіваю за вас, за вас вболіває вся-вся Україна. Тримаємо кулачки. Бійцівського настрою вам, сили духу, віри в перемогу!",- заявила виконавиця.

"Україна, вперед! Підтримаємо нашу збірну️️", - написала Камалія.

За півгодини публікація зібрала понад 1,5 тисячі переглядів.

"Слава Україні!💛💙", "👏👏👏👏", "👏👏👏", "👏👏👏🔥🔥🔥", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, матч з українською збірною пройде в Римі.

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