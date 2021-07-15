Певица Камалия, которую называют самой богатой в Украине, ответила на обвинения в свой адрес

Об этом пишет Politeka.net, со ссылкой на страницу известной артистки в Инстаграм.

Так, недавно Камалия отдыхала на Голубых озерах Черниговщины, о чем рассказывала в Сети и активно делилась кадрами. При этом певицу обвинили, что она рекламировала комплекс, в котором там поселилась, в замен на бесплатное проживание.

«Я это категорически отрицаю! Я не только полностью оплатила свое пребывание там, но и принесла хорошую прибыль мелким предпринимателям», - заявила певица.

Камалия подчеркнула, что рассказывала о месте потому, что ей там действительно понравилось. Также по мнению певицы, нужно способствовать развитию внутреннего туризма.

«Я рекламировала это место, потому что мне там очень понравилось, и я хочу, чтобы люди приезжали на Голубые озёра, ведь, прежде всего, там очень красиво и, что не менее важно, мы все обязаны способствовать развитию внутреннего туризма. Это не только нам сэкономит валюту, но и обеспечит много рабочих мест в местной туристической индустрии», - отметила она.

Напомним, самая богатая певица Украины поразила не только голосом на международном фестивале.

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