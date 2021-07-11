Отечественная исполнительница Камалия, которую называют самой богатой украинской певицей, показала свое выступление на международном фестивале

Как пишет Politeka.net, Камалия называют самой богатой украинской певицей, так как красотка вышла замуж за пакистанского миллиардера. Красотка успела ему родить двоих дочерей, но это не мешает певице заниматься карьерой и развивать свой блог в Инстаграм.

На кадрах, которые Камалия опубликовала в Инстаграм, красотка выступает на международном фестивале бардовской, авторской песни. Девушка была в шикарном платье и радовала своей фигурой и голосом.

"Эфир от 10.07.21

Мои земляки пригласили меня спеть на ежегодном международном фестивале авторской, бардовской песни. Чудесный получился вечер", - написала Камалия.

Фанаты посмотрели ролик более 2 тысяч раз и написали комментарии:

"Молодец, красотка, талант, браво", "Умница, красавица талантливая!Выступление класс!!", "Боже.️Камалия начала петь...у меня мурашки по телу...Вот ,что значит талантливая и искренняя, любящая и нежная ДУША".

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