Певица Камалия растрогала украинцев, показав, как проводит свои вечера
Как сообщает Politeka.net, известная певица Камалия, которую называют самой богатой в Украине, показала новые кадры на своей страние в Инстаграм.
«А вот как проходят мои вечера на Черниговщине», - написала она.
Камалия исполнила «Пісню про рушник».
Судя по комментариям, кадры впечатлили фолловеров артистки до глубины души.
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«Супер, молодцы, браво», «Браво», «Очень красиво, душевно.Чувствуется Ваша любовь к близким Вам людям! Я всегда восхищаюсь Вашим голосом "вживую"», «Как же душевно, аж мурашки по коже🔥», «Браво, Камалия», «Молодцы, браво, аж до слез», «Браво, душевно, трогательно, прекрасное исполнение, песня, которую пели наши родители», - пишут в комментариях.
Ранее Камалия показала, как отдіхает на так называемых голубых озерах в Черниговской области.
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