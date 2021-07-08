Известная певица Камалия показала в соцсети очаровательное фото с мужем и дочками

Как сообщает Politeka.net, известная певица Камалия, которую называют самой богатой в Украине, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась очаровательным кадром с мужем и детьми, который приурочила ко Дню семьи, который 8 июля отмечают в Украине.

На снимке Камалия со своими родными запечатлены в роскошном авто. Нарядные и счастливые родители держат на руках милых дочек-близняшек в одинаковых светлых платьицах. Все мило улыбаются в камеру, похоже, у них в семье царит полная гармония.

В подписи к фотографии Камалия написала: "Уверена, самое главное для каждого человека – крепкая, дружная семья! Это тыл, отрада, место, где живет душа. Друзья, поздравляю вас с Днём семьи!". А пользователи начали комментировать снимок, присоединяясь к поздравлениям.

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