Певица Камалия удивила поклонников кадрами семейного отдыха

Как сообщает Politeka.net, известная артистка, которую называют самой богатой в Украине, опубликовала видео на своей страничке в Instagram (чтобы посмотреть - доскролльте страничку до конца)

Лето – пора отпусков и многие украинские знаменитости предпочитают отдыхать на заграничных курортах. Фото с лазурных пляжей Турции, Бали и Мальдив не редкость для представителей нашего шоу-бизнеса, а вот Камалия удивила неожиданными кадрами со своего отпуска.

Исполнительница вместе со семьей отправилась в Репкинский район Черниговской области.

"Семейный аттракцион на надувном матрасе) Собралось несколько поколений вместе, но все ведут себя, как дети! Голубые озёра, Черниговская область", - написала певица в подписи к посту.

На опубликованном видео певица предстала почти без макияжа и показала свою огромную семью.

Не обошлось и без конфуза: один из членов ее семьи судя по всему не был готов к съемке и начал эмоционально высказываться.

"Вова, не матерись", - предупредили мужчину за кадром.

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