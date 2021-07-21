Известная украинская певица Камалия впечатлила поклонников роковым образом в черном боди

В прошлом месяце артистка выпустила чувственный клип на песню «Танцюю», который сразу же полюбился украинцам. Как пишет Politeka.net, в новом посте на своей странице в Инстаграм певица решила показать поближе один из образов из этого клипа.

Так, на новом фото певица предстала перед зрителями в роковом черном наряде. На ней был боди из плотной ткани с отделкой в виде тонких цепочек под грудью и на бедрах, а также плотные черные лосины и ботинки. Дополняли образ Камалии полупрозрачная накидка на плечах и чокер на шее.

На фото певица сидела на столе, томно запрокинув назад голову.

«А вы уже посмотрели видеоклип «Танцюю»? Скоро выходит remix», - сообщила своим поклонникам Камалия.

Ее фанаты тут же отреагировали на публикацию.

«Мне лично понравился. Жду новых клипов», «Фото огонь!», «Да! Вживую», «Браво», - пишут люди под снимком певицы.

Отметим, что Камалия замужем за миллиардером Мохаммадом Захуром. Учитывая их общее финансовое состояние, многие называют знаменитость самой богатой певицей Украины.

Напомним, самая богатая певица Украины Камалия показала мужа-миллиардера в национальном костюме.

Как сообщала Politeka, самая богатая певица Украины поразила семейными фото и признанием об отце.

Также Politeka писала, что на самую богатую певицу Украины набросились с обвинениями, артистка не сдержалась.