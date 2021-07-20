Известная украинская певица Камалия с мужем-миллиардером поздравили мусульман с праздником Курбан-байрам

Как сообщает Politeka.net, известная артистка Камалия, которую называют самой богатой певицей Украины, часто радует публику ярким публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз красотка выложила в сеть нарядное фото с мужем-миллиардером Мохаммадом Захуром, а в подписи к публикации обратилась к мусульманам с поздравлением в честь праздника.

На снимках Камалия и ее муж-пакистанец, похоже, позируют в национальных костюмах. На ней длинное желтое платье с интересной оборкой и декором, волосы певицы аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и милая улыбка. Мохаммад рядом с красавицей женой тоже блистает – на нем коричные брюки и оригинальный удлиненный пиджак.

В подписи к фото Камалия написала: "Желаю мусульманам и их семьям во всем мире мира, согласия, счастья, крепкого здоровья и благополучия по случаю праздника Курбан-байрам. Ид Мубарак вам и вашему дому!".

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