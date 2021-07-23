Известная украинская певица Камалия показала в соцсети яркое фото с молодым красавцем

Как сообщает Politeka.net, известная певица Камалия, которую называют самой богатой в Украине, часто радует публику яркими фото и видео в своем Instagram. Так, недавно звездная красотка поделилась в сети интересным фото, которое, видимо, является кадром из ее клипа.

На снимке Камалия в совершенно новом имидже сидит в баре, а на нее смотрит молодой бармен, подавая напиток. Перед камерой звезда появилась в роскошном черном платье с прозрачными элементами, поверх которого накинула темный халат. Ее волосы здесь короткие и аккуратно уложенные, а на лице яркий макияж.

В подпсии к фото Камалия написала: "Уже очень скоро выходит ремикс на трек #танцюю. А пока смотрите мой горячий летний клип, в шапке профиля". Пользователи тут же принялись обсуждать новую публикацию артистки, засыпая е комплиментами в комментариях.

Напомним, Самая богатая певица Украины неожиданно засветилась с бывшим Ирины Билык: "Обожаю тебя".

Как сообщала Politeka, Самая богатая певица Украины Камалия выгнулась в роковом черном наряде, покорив образом: томное фото.

Также Politeka писала, что Самая богатая певица Украины Камалия показала мужа-миллиардера в национальном костюме: "По случаю праздника…".