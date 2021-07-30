Украинская певица Камалия, которая замужем за миллионером Мохаммадом Захуром, показала своего любимчика

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм певица опубликовала фото, на котором позировала со своим конем Лаки Вэй. Артистка прижалась к животному и весело смеялась.

Как известно, в последнее время Камалия увлекается конным спортом и даже выступает на соревнованиях. У себя в соцсетях она анонсировала очередное мероприятие, где появится в качестве участницы.

«Друзья! Приглашаю вас поддержать меня и насладиться грацией конного спорта в выездке», - подписала фото звезда, анонсировав соревнования, в которых будет принимать участие.

В комментариях эффектной блондинке оставили массу приятных слов.

«Классное фото», «Лаки крошка. Какой же он красивый. Жалко далеко, я б с удовольствием пришла. Желаю удачи», «Вы очень красивая. Оставайтесь такой. Желаю Вам и Лаки Вэй успехов и победы! Всего лучшего», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Камалия засветилась в новом имидже рядом с молодым парнем: "Горячий…".

Как сообщала Politeka, Камалия без прикрас показала, как и где работает: «Ну как вам?».

Также Politeka писала, что Камалия честно рассказала о дополнительном источнике денег: "Ну я же...".