Відома українська співачка Камалія показала в соцмережі яскраве фото з молодим красенем

Як повідомляє Politeka.net, відома співачка Камалія, яку називають найбагатшою в Україні, часто радує публіку яскравими фото і відео в своєму Instagram. Так, нещодавно зіркова красуня поділилася в мережі цікавим фото, яке, мабуть, є кадром з її кліпу.

На знімку Камалія в абсолютно новому іміджі сидить в барі, а на неї дивиться молодий бармен, подаючи напій. Перед камерою зірка з'явилася в розкішній чорній сукні з прозорими елементами, поверх якої накинула Темний халат. Її волосся тут короткі і акуратно укладені, а на обличчі яскравий макіяж.

У підписі до фото Камалія написала: "Вже дуже скоро виходить ремікс на трек #танцюю. А поки дивіться мій гарячий літній кліп, в шапці профілю". Користувачі тут же почали обговорювати нову публікацію артистки, засинаючи е компліментами в коментарях.

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