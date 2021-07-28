Відома українська співачка Камалія порадувала шанувальників новиною про свою творчість, і показала робочий процес

Артистка, яку називають найбагатшою співачкою України, поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

У публікації Камалія повідомила фанатам, що найближчим часом їх чекає приємний подарунок: співачка готується випустити нову пісню.

"Це україномовна версія пісні "Ти мені потрібен". Ну як вам?",- звернулася до шанувальників Камалія.

На кадрах вона показала процес запису пісні в студії. Фанати можуть побачити, в яких умовах працює артистка, і як старається під час роботи над новою композицією.

Крім того, Камалія розповіла, що написала половину слів для цієї пісні. Зірка повідомила, що випустить її зовсім скоро.

Підписники співачки тут же відреагували на її пост.

"Дуже чекаю прем'єру нового хіта!", "Голос вогонь", "Камалія, підписана на багатьох наших зірок, але що відрізняє вас від них - це простота, скромність і великодушність", "дуже личить Українська", - пишуть люди.

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