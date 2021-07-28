Известная украинская певица Камалия порадовала поклонников новостью о своем творчестве, и показала рабочий процесс

Артистка, которую называют самой богатой певицей Украины, поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

В публикации Камалия сообщила фанатам, что в ближайшее время их ждет приятный подарок: певица готовится выпустить новую песню.

«Это украиноязычная версия песни «Ты мне нужен». Ну как вам?», - обратилась к поклонникам Камалия.

На кадрах она показала процесс записи песни в студии. Фанаты могут увидеть, в каких условиях работает артистка, и как старается во время работы над новой композицией.

Кроме того, Камалия рассказала, что написала половину слов для этой песни. Звезда сообщила, что выпустит ее совсем скоро.

Подписчики певицы тут же отреагировали на ее пост.

«Очень жду премьеру нового хита!», «Голос огонь», «Камалия, подписана на многих наших звезд, но что отличает вас от них-это простота, скромность и великодушие», «Очень идет украинский», - пишут люди.

Напомним, самая богатая певица Украины откровенно рассказала о дополнительном источнике денег.

Как сообщала Politeka, самая богатая певица Украины Камалия появилась в новом имидже рядом с молодым красавцем.

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