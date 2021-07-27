Заробляє не тільки на сцені

Відома українська співачка Камалія розповіла про те, чим заробляє крім співу

Як відомо, Камалію називають найбагатшою співачкою України. Багато хто пов'язує це з чоловіком артистки – мільярдером Мохаммадом Захуром, однак і сама зірка може похвалитися непоганим заробітком. Крім своєї кар'єри співачки Камалія є ще й бізнес-вумен: нещодавно вона відкрила власний ресторан з караоке. Про цю сферу своєї діяльності Камалія розповіла в сюжеті телеканалу "Україна", уривком якого співачка поділилася в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На кадрах співачка демонструє свій заклад і розповідає про те, яким його задумувала.

"Я дуже хочу, щоб це місце було дуже тусовочним. Ну я ж співачка! Я люблю співати в караоке, і моя сім'я любить співати в караоке", - зізналася Камалія.

Дизайн і меню для ресторану співачка придумала сама. Вона розповіла, що зараз в її закладі проходить перебудова, з якою їй допомагають друзі-ресторатори.

"Вони мені радять, допомагають, щоб правильно все працювало", - зазначила Камалія.

У свою чергу, маркетологи стверджують, що завдяки своїй популярності зірки мають всі шанси заробляти на подібному бізнесі мільйони або навіть мільярди.

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