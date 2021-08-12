Самая богатая певица Украины Камалия показала, как прожила «маленькую жизнь» в Турции со своим мужем-миллиардером и маленькими дочками

Звезда поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. Этим летом Камалия вместе со своим мужем Мохаммадом Захуром и дочками-близняшками Мирабеллой и Арабеллой отправилась на отдых в Турцию. Не остановили семейство даже катастрофические пожары, охватившие страны в последние недели. Ранее Камалия уже рассказывала поклонникам, что до места их отдыха огонь не дошел.

В новой публикации певица решила показать яркие моменты своего отпуска с семьей. На милых фото семейство позировало на фоне памятника осьминогу, на борту яхты, а также на причале. Дочери певицы также успели сфотографироваться с экзотическим попугаем.

«Лето – маленькая жизнь», - подписала свою публикацию Камалия.

Поклонники певицы тут же отреагировали на ее пост. При этом люди заметили, что на фото кожа звезды выглядит «сгоревшей» под жарким солнцем.

«Красивая семья», «Да! Лето чудесная пора года!», «Надо мазать солнцезащитный крем/спрей сгорать очень вредно», «Прелестный отдых у Прелестной семьи», «Шикарный вид», - пишут люди.

Напомним, самую богатую певицу Украины засняли в Турции на собственной огромной яхте.

Как сообщала Politeka, самая богатая певица Украины в бикини отжигает с известным дизайнером на яхте.

Также Politeka писала, что самая богатая певица Украины засветила развлечения с известной подружкой.