Украинская певица Камалия, которая замужем за миллионером Мохаммадом Захуром, похвасталась отдыхом со своей подругой

Как сообщает Politeka.net, кадрами певица поделилась у себя в Инстаграм.

«Как же приятно отдыхать с друзьями! Спасибо, Леночка @bernatskaja за чудесную компанию», - написала Камалия.

Подругой певицы является известная украинская дизайнер, сооснователь популярного бренда свадебной моды Елена Бернацкая.

«Красивые и счастливые!», «Хорошего и позитивного отдыха», - пишут в комментариях.

На яхте с красотками был и муж Бернацкой - бизнесмен Демьянн Пульчев. Они поженились в 2019 году. Торжество называли самой дорогой свадьбой года в Украине.

Церемония прошла в одном из самых модных заведений Киева — банкет-холле Regent Hill. На свадьбе пары выступали группа "НеАнгелы", Виталий Козловский, Дима Коляденко, Алексей Аккерман и Ирина Билык. Конечно же, порадовала подругу своим выступлением в такой день и Камалия.

Ведущими праздника были Григорий Решетник и Юлия Крауз.

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