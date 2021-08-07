Артиста находится там вместе с детьми

Камалия, которую называют самой богатой певицей Украины, показала, как отдыхает с детьми в Турции

Как передает Politeka.net, соответственные кадры артистка опубликовала на своей страничке в Instagram.

Место для летнего отпуска Камалия выбрала, на первый взгляд, довольно странное. Вместе с дочерьми Мирабеллой и Арабеллой певица отправилась Турецкий город Фетхие, который стал одним из эпицентров пожаров в стране.

За последнюю неделю Турция пережила 137 пожаров в 32 городах – масштабные возгорания привели к отмене бронирования в основных туристических центрах.

Судя по всему, пожары уже удалось локализировать и потушить, так Камалия говорит, что их отдых проходит без инцидентов.

"Нам пожары не страшны. Они далеко от нас", - поделилась певица.

На опубликованных кадрах Камалия вместе со своими дочками-близняшками позировали в бассейне.

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