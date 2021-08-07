Камалия, которую называют самой богатой певицей Украины, показала, как отдыхает с детьми в Турции
Как передает Politeka.net, соответственные кадры артистка опубликовала на своей страничке в Instagram.
Место для летнего отпуска Камалия выбрала, на первый взгляд, довольно странное. Вместе с дочерьми Мирабеллой и Арабеллой певица отправилась Турецкий город Фетхие, который стал одним из эпицентров пожаров в стране.
За последнюю неделю Турция пережила 137 пожаров в 32 городах – масштабные возгорания привели к отмене бронирования в основных туристических центрах.
Судя по всему, пожары уже удалось локализировать и потушить, так Камалия говорит, что их отдых проходит без инцидентов.
Взъерошенная Алла Пугачева прошлась по магазинам в зеленой "пижаме": "Оцените look"
Звезда "1+1" Витвицкая, пережившая аварию, показала кадры нового ДТП: "Проехала колонна мотоциклистов, а уже через несколько минут..."
Мать покойного Кузьмы Скрябина обратилась к украинцам за помощью: "38 жалоб о нарушении..."
Лобода после громкого заявления о возвращении на родину, раскрыла, что ждет украинцев : "Я впервые..."
Дженнифер Лопес в броских лосинах удивила внешним видом на фоне молоденьких красоток: показательные кадры
"Нам пожары не страшны. Они далеко от нас", - поделилась певица.
На опубликованных кадрах Камалия вместе со своими дочками-близняшками позировали в бассейне.
Напомним, самая богатая певица Украины Камалия прижалась к своему любимцу, растрогав сеть
А еще Politeka писала, что самая богатая певица Украины сама поделилась о другом источнике заработка
Также Politeka сообщала, что самая богатая певица Украины Камалия засветилась в свежем образе рядом с молодым красавцем