Известная певица Камалия, которую называют самой богатой в Украине, поделилась хорошей и плохой новостями
Как передает Politeka.net, новый пост исполнительница посвятила своему мужу Мохаммаду Захуру.
В браке с британско-украинским предпринимателем пакистанского происхождения певица с 2003 года.
Пара воспитывает дочек Мирабеллу и Арабеллу, которые родились спустя 10 лет из супружеской жизни.
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В своем очередном посте в соцсетях Камалия трогательно поздравила мужа с днем рождения.
"Дорогой наш папуля, поздравляем! Я благодарна Богу, что подарил мне тебя! Я благодарна судьбе, что ты стал моей половинкой! Ты - самый лучший в мире муж, самый лучший в мире папа! Ты - наша опора, поддержка, защита. Мы тебя очень-очень сильно любим", - написала певица.
Также артистка отметила, что ее муж отмечать день рождения не будет, потому что его сестра находится в больнице, где борется с Ковидом.
"Прошу вас, помолитесь о ее здоровье", - обратилась певица к своим поклонникам.
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