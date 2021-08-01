Известная певица Камалия, которую называют самой богатой в Украине, поделилась хорошей и плохой новостями

Как передает Politeka.net, новый пост исполнительница посвятила своему мужу Мохаммаду Захуру.

В браке с британско-украинским предпринимателем пакистанского происхождения певица с 2003 года.

Пара воспитывает дочек Мирабеллу и Арабеллу, которые родились спустя 10 лет из супружеской жизни.

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В своем очередном посте в соцсетях Камалия трогательно поздравила мужа с днем рождения.

"Дорогой наш папуля, поздравляем! Я благодарна Богу, что подарил мне тебя! Я благодарна судьбе, что ты стал моей половинкой! Ты - самый лучший в мире муж, самый лучший в мире папа! Ты - наша опора, поддержка, защита. Мы тебя очень-очень сильно любим", - написала певица.

Также артистка отметила, что ее муж отмечать день рождения не будет, потому что его сестра находится в больнице, где борется с Ковидом.

"Прошу вас, помолитесь о ее здоровье", - обратилась певица к своим поклонникам.

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