Известная певица Камалия, которую называют самой богатой в Украине, показала, как проводит досуг
Как пишет Politeka.net, Камалию называют самой богатой украинской певицей, ведь она замужем за пакистанским миллиардером. Красотка стала победительницей "Мисс мира", а сейчас занимается творчеством и воспитанием дочерей. Не забывает певица и об Инстаграм, где делится самым интересным.
На новых кадрах, которые Камалия опубликовала у себя в профиле, девушка скакала на лошади. Красотка была с специальном обмундировании, чтобы себя обезопасить.
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"Эфир от 31.07.21
Моя схема М4 на Лаки Вэй
И после выступления Лаки сделал мне крутой экшен! Но я укротила своего строптивого жеребца)", - написала певица под кадрами.
Фанаты посмотрели видео тысячи раз и написали комментарии:
"Камалия, Вы и Лаки лучшие, Вы чемпионы!!!!
Этот выез невероятный , Вы профессионал!!! Теперь мои малышки равняются на Вас", "Самая лучшая! Желаю Вам победы!", "Поздравляю Вас. Вы большая умничка! Восхищаюсь!".
Напомним, самая богатая певица Украины Камалия прижалась к своему любимцу, растрогав сеть
А еще Politeka писала, что самая богатая певица Украины сама поделилась о другом источнике заработка
Также Politeka сообщала, что самая богатая певица Украины Камалия засветилась в свежем образе рядом с молодым красавцем