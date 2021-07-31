Известная певица Камалия, которую называют самой богатой в Украине, показала, как проводит досуг

Как пишет Politeka.net, Камалию называют самой богатой украинской певицей, ведь она замужем за пакистанским миллиардером. Красотка стала победительницей "Мисс мира", а сейчас занимается творчеством и воспитанием дочерей. Не забывает певица и об Инстаграм, где делится самым интересным.

На новых кадрах, которые Камалия опубликовала у себя в профиле, девушка скакала на лошади. Красотка была с специальном обмундировании, чтобы себя обезопасить.

"Эфир от 31.07.21

Моя схема М4 на Лаки Вэй

И после выступления Лаки сделал мне крутой экшен! Но я укротила своего строптивого жеребца)", - написала певица под кадрами.

Фанаты посмотрели видео тысячи раз и написали комментарии:

"Камалия, Вы и Лаки лучшие, Вы чемпионы!!!!

Этот выез невероятный , Вы профессионал!!! Теперь мои малышки равняются на Вас", "Самая лучшая! Желаю Вам победы!", "Поздравляю Вас. Вы большая умничка! Восхищаюсь!".

Напомним, самая богатая певица Украины Камалия прижалась к своему любимцу, растрогав сеть

А еще Politeka писала, что самая богатая певица Украины сама поделилась о другом источнике заработка

Также Politeka сообщала, что самая богатая певица Украины Камалия засветилась в свежем образе рядом с молодым красавцем



