Камалия с детьми и мужем отдыхает в Турции

Известная певица Камалия, которую называют самой богатой в Украине, показала кадры с отдыха с семьей и друзьями в Турции

Как пишет Politeka.net, 44-летняя заслуженная артистка Украины, жена пакистанского миллиардера Мохаммада Захура Камалия (настоящее имя Наталья Шмаренкова) часто публикует фотографии и видео в своем Instagram.

Так, на этот раз певица показала поклонникам кадры из элитного отдыха в турецком городе Мармарис, куда улетела вместе с мужем Мохаммадом, дочерьми-двойняшками Мирабеллой и Арабеллой, а также близкой подругой – фэшн дизайнером Еленой Бернацкой и ее мужем бизнесменом Демьяном Пульчевым.

"Отдых вдвое прекраснее, когда рядом близкие люди ❤️ ", - написала Камалия.

Поклонники певицы написали много комментариев и пожелали Камалии хорошего отдыха.

"Настоящая девочка, с душой, без пафоса, без звездной болезни. Недаром ее выбрал богатый, благородный муж. Прекрасная 👪", "Чудесная семья!!! Лучшего вам отдыха !!", "Круто, ❤️ хорошего отдыха, мы тоже с семьей на море, классно !!!! ❤️ ️ ", "Какая ювелирная работа - одна девочка копия мама, вторая копия папа 🔥👏 ", "Очень красивые дети просто замечательные 🙌🙌😍❤️❤️❤️".

Ранее Politeka писала, что самая богатая певица Украины удивила обращением из охваченной огнем Турции: "пожары нам...".

Напомним, что 66-летний мужчина самой богатой певицы Украины поразил друга Тины Кароль: "выглядит лучше, чем я в 36".

A еще Politeka сообщала, что печальная весть омрачила праздник в семье самой богатой певицы Украины Камалии: "пожалуйста, помолитесь".