Ведучий "Голосу країни" Слава Дьомін не стримав емоцій, коментуючи фото відомої парочки в українському шоубізі

Так, Дьоміна, який за час роботи на "Голосі" встиг близько подружитися з екс-тренером Тіною Кароль, привела в шок зовнішність чоловіка найбагатшої співачки України Камалії - Мохаммада Захура.

Слава прочитав у ЗМІ, що Захуру виповнилося 66. Ведучий явно дав зрозуміти, що не дав би стільки років екзотичному красеню-брюнету. Відповідний кадр з реакцією опублікуваний у "сторіз" у Дьоміна в Instagram, передає Politeka.net.

"Камалія чуттєво привітала чоловіка з 66-річчям і повідомила, чому коханий не святкуватиме", - свідчив заголовок, підкріплений знімком пари. "Що??? Захуру 66??? Чому він виглядає краще, ніж я в свої 36?😱 ",- відреагував ведучий.

До речі, раніше Камалія, розповідаючи про те, як їй живеться з чоловіком-пакистанцем, розкрила один з цікавих нюансів.

"Для друзів сім'ї завжди буде накритий стіл з найкращими частуваннями! Єдине табу - це міцний алкоголь... але скажу чесно: коли за великим столом збираються близькі люди, подібного роду допінги навіть ні до чого!", - зізнавалася співачка.

В одному з останніх постів у своєму Instagram Камалія показала архівні сімейні фото з чоловіком і дочками, назвавши причину, чому в цьому році їм довелося відмовитися від святкування дня народження коханого.

Справа в тому, що сестра Захура хвора коронавірусом і зараз знаходиться в лікарні. Тому замість привітань Камалія попросила шанувальників помолитися за її здоров'я.

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