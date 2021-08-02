Ведущий "Голосу країни" Слава Демин не сдержал эмоций, комментируя фото известной парочки в украинском шоубизе

Так, Демина, который за время работы на "Голосі" успел близко подружиться с экс-тренером Тиной Кароль, привела в шок внешность мужа самой богатой певицы Украины Камалии - Мохаммада Захура.

Слава прочитал в СМИ, что Захуру исполнилось 66. Ведущий явно дал понять, что не дал бы столько лет экзотическому красавцу-брюнету. Соответствующий кадр с реакцией опубликованный в "сториз" у Демина в Инстаграм, передает Politeka.net.

"Камалия чувственно поздравила мужа с 66-летием и сообщила, почему любимый не будет праздновать", - гласил заголовок, подкрепленный снимком пары. "Что??? Захуру 66??? Почему он выглядит лучше, чем я в свои 36?😱", - отреагировал ведущий.

К слову, ранее Камалия, рассказывая о том, как ей живется с мужем-пакистанцем, раскрыла один из любопытных нюансов.

"Для друзей семьи всегда будет накрыт стол с самыми лучшими угощениями! Единственное табу — это крепкий алкоголь… Но скажу честно: когда за большим столом собираются близкие люди, подобного рода допинги даже ни к чему!", - признавалась певица.

В одном из последних постов в своем Инстаграм Камалия показала архивные семейные фото с мужем и дочерьми, назвав причину, почему в этом году им пришлось отказаться от празднования дня рождения любимого.

Дело в том, что сестра Захура больна коронавирусом и сейчас находится в больнице. Поэтому вместо поздравлений Камалия попросила поклонников помолиться за ее здоровье.

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