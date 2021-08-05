Мало хто знає справжні імена MELOVIN'А, Міли Нітіч, MamaRika та інших зірок

Як пише Politeka.net, на сторінці "Зоряний шлях" з'явилася інформація, як насправді звуть MELOVIN'А, Мілу Нітіч, MamaRika та інших зірок.

Як виявилося, співачку Гайтана звуть Гайта-Лурдес Ессамі. А ось MamaRika в справжньому житті Анастасіія Кочетова. MELOVIN'А звуть Костянтин Бочаров, а Мілу Нітіч - Людмила Нітічук. Закриває п'ятірку співачка Lama-її в житті звуть Наталія Дзеньків.

"Справжні імена та прізвища українських зірок

Думали, знаєте про знаменитостей все? Діліться в коментарях, про чий псевдонім ви навіть не здогадувалися", - написано було під публікацією.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"А де Лама пропала? Така крута співачка була, зовсім не чути її?!", "Крута рубрика", "друзі, Нітічук", "Ламу на Танці з зірками"," MELOVIN-люблю".

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