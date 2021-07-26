Украинский певец MELOVIN (настоящее имя Константин Бочаров) удивил ноым признанием

MELOVIN, который недавно взбудоражил общественность тем, что во время выступления на сцене фестиваля Atlas Weekend поцеловал девушку и парня, обратился к своим поклонникам. Видеообращение 24-летний артист опубликовал на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

«Очень коротко о моем состоянии сейчас. Я впервые выспался перед концертом. Это старость? Или что то такое?» - сказал певец.

Отметим, 25 июля MELOVIN провел концерт в честь пятилетия творчества проекта.

«Мы тебя тоже любим❤️ Спасибо за офигенный концерт) Ты сегодня был шикарны», «Ты собрал вокруг себя действительно прекрасных людей😍🔥❤ Огонь, с твоим пятилетием, ребёнок❤ Я даже не думала, что моя душа может так радоваться, когда я вижу тебя счастливым, распалённым, с пламенем в глазах и искренностью в каждом движении», «твой первый юбилей получился офигенным!!! Желаю ещё не один раз отпраздновать юбилеи», - делятся впечатлениями поклонники артиста.

Напомним, фаворит Данилко MELOVIN раззадорил украинок кадрами с репетиции: "Ох, будет горячо".

Как сообщала Politeka, фаворит Данилко MELOVIN устроил жару в бассейне без лишней одежды.

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