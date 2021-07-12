Украинский певец MELOVIN (настоящее имя Константин Бочаров) рассказал о проблемах со здоровьем

MELOVIN, который недавно взбудоражил общественность тем, что во время выступления на сцене фестиваля Atlas Weekend поцеловал девушку и парня, признался, что долгое время страдал от панических атак и проходил курс лечения антидепрессантами, а также обращался к психоаналитикам. Подробностями он поделился в программе "Світське життя".

MELOVIN рассказал, что проблемы со здоровьем начались после того, как на него свалилось очень много работы.

"Моменты творческого кризиса, ты не знаешь, что делать. Слава Богу, что есть специалисты. Нужно идти к ним, и говорить о своей проблеме. Я хочу быть честным перед собой. Мне все равно кто и что говорит", – сказал артист.

MELOVIN признался, что его продолжительное время тревожили панические атаки. Он обратился к услугам психотерапевтов и прошел курс антидепрессантов.

"Сейчас я закончил курс антидепрессантов. И это норма", - сказал он.

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